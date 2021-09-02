«Уф, мурашки от ее живота»: Ходченкова в «туфлях стриптизерши» изогнулась как кошечка у пилона

38-летняя Светлана Ходченкова обладает фигурой модели, при этом с возрастом становится только совершеннее и интереснее. Про таких говорят: словно дорогое вино.

Многие завидуют ее хрупкости и красоте, однако внешность российской кинозвезды далеко не только заслуга ее генетики. Светлана Ходченкова много времени проводит в спортивном зале, а когда не может туда попасть, тренируется дома на беговой дорожке. Во время самоизоляции артистка показывала своим поклонникам в личном блоге практически пустой холодильник и работу до седьмого пота над мышцами.

Кроме того, знаменитость уже давно занимается танцами на пилоне, периодически радуя почитателей кадрами, сделанными у шеста. На сей раз Светлана позировала перед камерой, изогнувшись словно кошечка во время занятий, примерив «туфли стриптизерши».

«Некоторые танцуют, чтобы вспомнить, некоторые танцуют, чтобы забыть…» — подписала она фото в Instagram.

Снимок вызвал шквал эмоций среди подписчиков. «Уф, мурашки от ее живота», «Роскошь и секс в одной актрисе!», «Но вы и так?», «Очень непривычно вас видеть в такой роли, но это классно», «Это тяжелый вид спорта! Но очень красивый!», «Она изящная, но на эти каблуки смотреть не могу», — прокомментировали люди.

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