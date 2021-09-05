«Интересное фото вышло»: Ходченкова предстала у окна, обернув обнаженное тело одеялом

38-летняя Светлана Ходченкова уже много лет занимается в тренажерном зале, держа свое тело в форме. Кроме того, актриса увлечена танцами на пилоне, то и дело балуя своих фолловеров кадрами в Instagram у шеста. Накануне она как раз опубликовала такое фото, представ в «туфлях стриптизерши».

Почитатели актрисы обратили внимание, что ее всегда кто-то фотографирует со стороны, в ее блоге практически не бывает селфи. Кроме того, эти снимки почти всегда наполнены каким-то художественным смыслом и интересны визуально.

Вот и утренние фотографии у окна Светланы Ходченковой удостоились похвалы ее поклонников. Артистка обернула обнаженное тело одеялом и запечатлелась в таком виде словно в платье.

«Фея», «Интересное фото вышло, такое доброе утро», «Как нежно!», «Когда похолодало. Найду, женюсь!» — прокомментировали пользователи Сети.

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