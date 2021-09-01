Ходченкова показала величие и стать в утонченном платье-бюстье в пол самого модного цвета

Светлана Ходченкова поддержала тренд на желтый цвет, представ в вечернем платье в пол. Для этой группы нарядов данный оттенок выбирают дамы не часто, поэтому Teleprogramma.pro попросила прокомментировать облачение звезды стилиста-имиджмейкера Викторию Шабанову.

«Желтый — один из трендовых цветов текущего сезона. Прекрасно, что Светлана выбрала яркий цвет. Единственный нюанс — можно было бы рекомендовать более холодный оттенок желтого. Он лучше подчеркнул бы тон кожи и красивый цвет волос актрисы.

На Светлане безупречный наряд с точки зрения силуэта. Эстетичный, лаконичный и утонченный — ничего лишнего, только правильные акценты — на груди и талии. Платье в пол с отрытым декольте и поясом визуально удлиняет силуэт и делает пропорции идеальными. Роскошное широкое колье подчеркивает длинную шею Светланы. Клатч металлического цвета органично дополняет аутфит, не отвлекая при этом внимание на себя. Весь образ смотрится целостным и гармоничными, подчеркивает изящную фигуру актрисы и ее статусность», — сказала фэшн-эксперт.

Напомним, желтый оттенок, наряду с серым, Институт цвета Pantone назвал самым актуальным в этом году.

Справка Teleprogramma.pro

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова закончила Школу Шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер».

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