Стильная бабушка: Бабкина в жакете с оторочкой, как у Гузеевой, предстала с внуками в школе

Дети учатся в той же гимназии, что и дочь Кети Топурии.

Надежда Бабкина — богатая бабушка, у нее трое внуков с красивыми русскими именами — Георгий, Вера и Марфа, — 2010, 2013 и 2015-го годов рождения соответственно. Артистка в своем плотном гастрольном и съемочном графике смогла найти время на 1 сентября и отметилась в школе с ребятами.

«Проводила в школу любимых внуков! Все они — воспитанники гимназии имени Евгения Примакова. Марфуша пошла в первый класс, Георгий перешел в пятый класс, а Верочка поступила во второй. Для Марфы это самый настоящий праздник, поскольку начинается совершенно новый этап в ее жизни! В добрый путь, мои дорогие!» — написала ведущая «Модного приговора» в личном блоге, обнародовав снимки с Дня знаний.

Надежда Бабкина облачилась на торжественную линейку в белый жакет с черной оторочкой. Очень похожий ранее приобрела коллега певицы Лариса Гузеева, которая предпочла синюю модель с белым кантом. Как всегда, «казачка Надя» примерила немалое количество аксессуаров: крупные бусы, часы, серьги и перстни. И даже защитная маска звезды оказалась украшена стразами.

К слову, ранее мы писали о 1 Сентября дочки Кети Топурии, которая тоже учится в гимназии имени Примакова по билингвальной системе — на русском и английском языках. Оливия в свои шесть лет пока занимается в предшколе.

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