«Браво, Ольга!»: Орлова в мягком женственном образе с современным бежевым пальто вышла на променад

Ольга Орлова — любительница собак и зоозащитник. А еще большая модница со вкусом в одежде, этот факт не раз констатировали фэшн-эксперты. Вот и на этот раз прогулочный образ ведущей «Дома-2» не остался без внимания специалиста.

«Как вам наш total-look с Диночкой? Темные тона в одежде с наступлением холодов скоро заполнят ленту. Летом я не могу и не хочу носить черные вещи. Лето для меня — период ярчайших красок и цветовых сочетаний. И настроение сразу такое легкое, игривое. А вот с наступлением слякоти и морозов, скорее всего, стильный черный и серый цвет снова будут преимущественно заполнять мой гардероб. Все серьезно, понимаете ли. Зима близко, а это значит, что природа замирает и отдыхает от насыщенных красок, как и мои образы», — написала про свой стайл в личном блоге Ольга Орлова.

Стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая специально для портала Teleprogramma.pro прокомментировала монохромный лук ведущей и объяснила, почему в этом осеннем нежном образе знаменитость выглядит выше и даже немного изящнее.

«Благородно, женственно, невероятно стильно и современно. Такой образ подчеркивает статус, внутреннюю женскую силу, красоту и харизму. Ольга выгодно подчеркивает свою внешность монохромным образом. Выбирая оттенки одного цвета, вы всегда делаете свой силуэт стройнее и выше. Ольга знает этот прием и хорошо им пользуется. Все тона бежевого который сезон актуальны. Ольга выбрала обувь на каблуке. Но если вы хотите создать удобный образ, просто замените обувь на кроссовки цвета кэмел. Идеально, если они будут замшевые. Не забывайте: при создании такого образа важно использовать лаконичные силуэты, неброские рисунки или вообще обойтись без них. И, конечно, не должно быть декора. Браво, Ольга! Пусть осень каждой женщины будет такой красивой!» — высказалась модный эксперт.

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