Дело было на пляже: Ольга Орлова в желтом бикини без пуш-ап засветила упругие «вишенки»

Телеведущая и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова отправилась с возлюбленным в отпуск. На сей раз красотка выбрала итальянский курорт, от которого пребывает в восторге. С каждым днем отдых все больше ее расслабляет – настолько, что даже в Instagram звезда стала заходить реже.

«Лежу на пляже, ничего не охота выставлять ни в stories, ни в посты. Что это за настроение такое – уехала в Италию и лентяйничаю», — объяснила звезда.

На связь с поклонниками Орлова вышла на пляже, лежа под ласковым солнышком в желтом бикини. Лиф-бандо оказался из тонкой ткани, без пуш-ап, и подписчикам открылся вид на упругие «вишенки» груди красотки. Но Орлову это не смутило – видео она оставила без пересъемки.

Ранее Ольга Орлова вышла в свет в золотистом мини-наряде, которому, как оказалось, уже более 15 лет. Звезда при этом призналась, что подобных платьев у нее в гардеробе много – она любит винтаж и старается выбирать на шопинге такие вещи, которые будут актуальные многое лет.

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