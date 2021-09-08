«Даже моя мама Леночку приняла»: Андрей Ургант рассказал об отношениях с молодой женой

Актер Андрей Ургант в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с Еленой Романовой. Она младше звезды на 30 лет. У них был гражданский брак.

«Она появилась случайно в моей жизни. Пришла на мое выступление. Подошла ко мне и сфотографировалась. Стала поклонницей моего спектакля. Была на нем 14 или 15 раз. Потом у нас начался роман. Потом она ушла, но вскоре вернулась. Если бы у нас были свои дети, то может мы и не расстались в итоге. Я ее любил. Испытывал нежные чувства. Разница в возрасте у нас не чувствовалась». Андрей Ургант

Как отметил Андрей Ургант, его сын Иван не принял его молодую жену.

«Иван никогда не испытывал к Лене родственных чувств и нежности. Я сказал, что мне с ней комфортно. Даже мама моя Лену приняла. Ванечка Лену не обязан был любить. У них всегда были прохладные отношения. Лена позже родила от другого человека. Я крестный отец ее сына. Ленка не говорит, от кого родила. Мне нравится ее сын. Он прекрасный мальчик», — заявил Андрей Ургант.

Напомним, что Андрей Ургант расстался с Еленой Романовой. У них не появилось на свет общих детей.

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