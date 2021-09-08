«Начали делить магнитофон»: Андрей Ургант объяснил, почему распался брак его сына с первой женой

Как отметил актер, насчет невест сын с ним никогда не советовался.

Актер театра и кино Андрей Ургант в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил в разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым первый неудачный брак своего сына Ивана.

«Он со мной насчет своих невест никогда не советовался. Просто знакомил с ними. Когда Ваня решил жениться, а ему было тогда 18 лет, он привел девушку, которая была лет на пять-шесть старше его. Карина мне сказала: «А у вас нет сигаретки?» Я сказал, что есть. Она закурила. Такая странная девочка». Андрей Ургант

Как отметил Андрей Ургант, он спросил Карину: «Он-то вам зачем?» Сказал, что она взрослая красивая женщина, которой Ваня просто увлечен. Она ответила, что он интересный. Их брак в итоге распался через месяц.

«Они начали делить двухкассетный магнитофон, который тогда был очень модным», — заявил Андрей Ургант.

Напомним, что Иван Ургант непродолжительное время был женат на Карине Авдеевой. Брак не продержался и года.

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