«Ваня – незаконнорожденный ребенок»: отец Урганта раскрыл сенсационные данные о своем сыне

Как отметил Андрей Ургант, он никогда официально не был расписан с Валерией Киселевой.

Актер Андрей Ургант в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл сенсационные данные о своем знаменитом сыне шоумене Иване Урганте.

«Мне был 21 год, когда родился Ваня. Я никогда не был женат официально на Валерии Ивановне Киселевой, матери Ивана. Ваня — незаконнорожденный ребенок. Помню, как принес Ваню своей маме. Она говорит: «А что он такой синенький?» Я отвечаю: «Завтра порозовеет». А сейчас он у нее любимый внук. Ну а я — любимый сын матери. Мера ответственности в связи с этим, конечно, повышается». Андрей Ургант

Как отметил Андрей Ургант, его мама приняла Валерию Киселеву, хоть они и не были расписаны.

«Лера была безупречной матерью и женщиной. Когда мы расстались, она вышла замуж и родила двух девочек. У Ванечки две сестры. Когда Ване было 13 лет, она мне позвонила и сказала: «Забери этого человека. Он не любит сестер и моего мужа». И Ваня какое-то время жил со мной», — заметил Андрей Ургант.

Напомним, что в молодости у Андрея Урганта был роман с сокурсницей по ЛГИКу Валерией Киселевой. Ранее считалась, что она его первая жена, но теперь выяснилось, что это совсем не так.

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