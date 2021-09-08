«Она меня прессовала»: Андрей Ургант объяснил, почему расстался с Аленой Свинцовой

В браке актер театра и кино был всего четыре года.

Актер Андрей Ургант в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своем неудачном браке с актрисой Аленой Свинцовой.

«От отношений с Аленой у меня родилась дочь Мария. Они сейчас в прекрасных отношениях с Иваном. С Аленой у нас случилось институтское знакомство. Мы были вместе всего четыре года, а потом мне все это надоело». Андрей Ургант

Как отметил Андрей Ургант, его жену не устраивала его зарплата.

«Она меня прессовала. Ради нее я работал грузчиком, почтальоном, береговым матросом. Даже на ликероводочном заводе трудился, но ей все было мало», — заявил Андрей Ургант.

Напомним, что Алена Свинцова какое-то время была актрисой театра Комиссаржевской. В 1996 году она навсегда покинула Россию, переехав в Нидерланды. При этом вместе с ней отправилась и дочь Мария, которой на тот момент было всего 12 лет. Андрей Ургант на протяжении долгого времени не общался со своей наследницей.

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