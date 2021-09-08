«Само очарование»: Водянова отметилась в парижском ресторане в платье, которое мужчины считают роскошным

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» ранее озвучила наряды, от которых сильная половина человечества в восторге.

39-летняя Наталья Водянова отметилась в парижском ресторане с подругой в женственном образе, облачившись в белое платье в черный горох. Как утверждает Эвелина Хромченко такие наряды всегда замечают мужчины и считают их роскошными.

«Как только мужчина видит женщину в платье в горох или в клеточку виши, он немедленно считает, что эта женщина роскошно одета. Несмотря на то, что и то, и то имеет демократичный подтекст», — рассказала ведущая «Модного приговора» на Первом канале. View this post on Instagram A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova)

По словам фэшн-гуру, рисунок в горох по-прежнему остается в трендах, актуальны также в этом сезоне такие принты, как полоска, «восточные огурцы», цветы (особенно крупные, колоритные, как на жостковском подносе), «тай-дай», клетка виши и пэчворк.

Отметим, что Наталья Водянова в своем романтичном облике действительно не осталась без внимания публики, причем не только мужчин, но и женщин. Ее образ получил массу похвальных отзывов в личном блоге звезды.

«Как девочка. Как можно объяснить столь цветущий вид?», «И она родила пятерых», «Какая красивая женщина», «Само очарование», — написали люди в комментариях микроблога Водяновой.

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