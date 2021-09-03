Хромченко назвала два простых платья, которые мужчины почему-то считают роскошными

Чтобы хорошо и дорого выглядеть, не стоит тратить кучу денег, считает Эвелина Хромченко.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала заметила, что современная мода очень демократична. Чтобы выглядеть стильно в настоящее время, можно просто покопаться в старых вещах и найти хорошо сохранившиеся и вернувшиеся в моду.

К примеру, сейчас вновь актуальными стали береты, объемные вязаные жилеты («деда»), ботфорты (как на шпильке, так и на плоской подошве), вязаные костюмы в мелкую горизонтальную полоску в духе 70-х, мини-юбки. Сочетав наряды из прошлого с новыми вещами, вполне успешно можно составить стильный лук.

Кроме того, по-прежнему актуален принт в горох, и вернулась в моду клетка виши. По словам Эвелины Хромченко, платья с этими рисунками обладают каким-то магическим действием на мужчин. В одном из таких платьев в мелкую клетку виши вышла на подиум героиня проекта.

«Эта маленькая клеточка виши обладает примерно теми же самыми свойствами, что и горох. Как только мужчина видит женщину в платье в горох или в клеточку виши, он немедленно считает, что эта женщина роскошно одета. Несмотря на то, что и то, и то имеет демократичный подтекст», — прокомментировала Хромченко.

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