Что такое кандибобер и носят ли его балерины: Васильев раскрыл секрет на «Модном приговоре»

Наверное, редкий человек не видел в Сети вирусный ролик с отрывком из опроса на улице, где дама с витиеватым головным убором несет околесицу про Афган, Ибрагима и «кандибобер на голове».

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Ее слова: «если у меня кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина» на несколько лет стали хитом Интернета и поводом для создания мемов. Но что это за штука такая многие пользователи Сети не знали. Александр Васильев раскрыл этот секрет на шоу «Модный приговор» Первого канала.

«Кандибобер – это большой завиток. Это одесское словечко происходит от польского слова «кандибура». Это род ткани, из которой делались высокие женские головные уборы. И на протяжении всего ХХ века женщина с высоким кандибобером олицетворяла женщину со сложно сочиненной завитой шляпкой, покоящейся на высоком начесе», — пояснил Васильев.

Таким образом, историк моды утверждает, что все-таки кандибобер на голове носят именно женщины. Но, к слову, совсем не обязательно балерины.

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