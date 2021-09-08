«Мама у меня Салтычиха»: Андрей Ургант вспомнил, как его родительница ненавидела Наталью Кикнадзе

Актер Андрей Ургант в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что его мать актриса Нина Ургант три года ненавидела вторую жену сына Наталью Кикнадзе.
«Наташа ни в какие гламурные журналы не лезет. Она занимается домом, детьми и Иваном. Для моего сына она идеальная жена. Это любовью и называется. Они одноклассники, друг друга давно знают. Никакого романа в школе у них не было.
Моя мама строила различные козни. Она три года Наташку на порог дома не пускала. Она говорила, что у нее двое детей. Я сказал ей, чтобы терпела. Мама у меня Салтычиха, помещица. Она и ко мне никого не подпускала. И через какое-то время она поняла, что ее внук счастлив. Теперь Наташа у нее — номер один».
Как заметил Андрей Ургант, дети Натальи Кикнадзе от первого брака стали и для него родными.
«Я всегда говорю, что у него четверо детей. Этим все сказано. Наташкины дети обожают Ваню. Об этом даже говорить не приходится», — заявил он.
Напомним, что у Натальи Кикнадзе есть сын Нико и дочь Эрика от предыдущих отношений. С Иваном Ургантом у них двое общих детей — дочери Нина и Валерия.