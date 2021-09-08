«Мама у меня Салтычиха»: Андрей Ургант вспомнил, как его родительница ненавидела Наталью Кикнадзе

«Наташа ни в какие гламурные журналы не лезет. Она занимается домом, детьми и Иваном. Для моего сына она идеальная жена. Это любовью и называется. Они одноклассники, друг друга давно знают. Никакого романа в школе у них не было.

Моя мама строила различные козни. Она три года Наташку на порог дома не пускала. Она говорила, что у нее двое детей. Я сказал ей, чтобы терпела. Мама у меня Салтычиха, помещица. Она и ко мне никого не подпускала. И через какое-то время она поняла, что ее внук счастлив. Теперь Наташа у нее — номер один».