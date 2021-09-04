«У Нины Николаевны день рождения»: Ургант показал, как его бабушка и дедушка выглядели в молодости

Телеведущий Иван Ургант в Instagram опубликовал снимок своего деда Льва Милиндера и бабушки Нины Ургант, когда они были еще достаточно молодыми. Заметим, что родственнице юмориста 4 сентября исполнилось уже 92 года.

«У Нины Николаевны сегодня день рождения. Несмотря на то, что юмористическим истоком в нашей семье принято считать Леву Милиндера, не могу не отметить вчерашний разговор: «Нина, представляешь, Эрике уже 21!» «Понятно…» «А мне 43!» «Ужас…» «А сыну твоему 65 в ноябре!» «Кошмар…» «А тебе завтра 92!» После этого Нина Ургант не сдержалась и нецензурно выругалась.

«Браво. Потрясающий диалог получился», — отметила в комментариях актриса Юлия Пересильд. «С днем рождения!» — заметил певец Николай Басков.

Напомним, что муж Нины Ургант ушел из жизни в 2005 году. Сам Иван Ургант частый гость в доме любимой бабушки. Причем она постоянно оригинально шутит в разговорах со своим внуком, а он рассказывает об этом подписчикам.

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