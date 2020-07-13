«Фотошоп? Приделали лицо Ивана?»: Ургант обнародовал редкое фото 12-летней дочери от Кикнадзе

Иван Ургант редко делится со своими подписчиками в Сети кадрами личной жизни, но на этот раз сделал исключение. Ведущий обнародовал фото своей 12-летней наследницы Нины.

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Судя по всему, взглянув на снимок, журналист поразился сам и решил поделиться эмоциями с фолловерами. Дело в том, что девочка оказалась практически на одно лицо со своим родителем.

«Худшая реклама генетического теста», — подписал он кадр в свойственной ему шутливой манере.

Фото взорвало Instagram звезды, люди стали наперебой делиться своими впечатлениями от увиденного.

«Фотошоп? Приделали лицо Ивана?», «Она может спокойно ездить по вашим правам, и иногда вести передачу «Вечерний Ургант»», «Копия папина. Прекрасная девочка!» — можно увидеть в комментариях.

Отметим, что Нина родилась во втором браке Ивана с Натальей Кикнадзе, с которой он знаком со школьных времен. Также в этих отношениях у него появилась на свет дочь Валерия, в сентябре ей исполнится 5 лет. Кроме того, у жены Урганта есть еще двое детей от первого брака: 23-летний сын Нико и 20-летняя дочь Эрика.

Первой женой Ивана была Карина Авдеева, с телеведущей Татьяной Геворкян у него был гражданский брак. Детей в этих отношениях у ведущего нет.