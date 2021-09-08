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«Сам их засолил»: Корчевников передал Урганту банку огурцов после шутки о «молодом телеведущем»

Подарок должен доставить до адресата отец Урганта.

«Сам их засолил»: Корчевников передал Урганту банку огурцов после шутки о «молодом телеведущем»
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» передал коллеге Ивану Урганту через отца банку огурцов.

Андрей Ургант и Борис Корчевников
Андрей Ургант и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Не только вам, но и очень многим достается в шутках от вашего сына. Недавно он пошутил о молодом телеведущем, который душевно и тепло общается с огурцами на своем участке. Вы знаете, я серьезно поговорил с этими огурцами и сам их засолил. Осень все же. Поэтому передайте их, пожалуйста, Ване. Они о многом могут рассказать. Дарю их вам. К вашему столу. Вы обязательно Ване передайте».

Борис Корчевников

Ранее в программе «Вечерний Ургант» Иван Ургант высмеял Бориса Корчевникова. Он во время обзора новостей вспомнил премию «Оскар». Главным триумфатором церемонии стала лента «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Ургант в какой-то момент неожиданно заговорил о Борисе Корчевникове.

«Думаю, можно снять великую вещь, которая объединит всех нас — фильм «Земля Корчевников». Фильм о молодом телеведущем, который ежедневно на своем садовом участке тепло и по душам разговаривает с каждым огурцом. А потом приходит осень и огурцы солят», — подмечал тогда Ургант.

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Андрей УргантБорис КорчевниковИван УргантПрограмма "Судьба человека"Хлои Джао