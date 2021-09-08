«Сам их засолил»: Корчевников передал Урганту банку огурцов после шутки о «молодом телеведущем»

«Не только вам, но и очень многим достается в шутках от вашего сына. Недавно он пошутил о молодом телеведущем, который душевно и тепло общается с огурцами на своем участке. Вы знаете, я серьезно поговорил с этими огурцами и сам их засолил. Осень все же. Поэтому передайте их, пожалуйста, Ване. Они о многом могут рассказать. Дарю их вам. К вашему столу. Вы обязательно Ване передайте».