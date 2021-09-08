«Дело даже не совсем в Лере»: Андреасян решил искать правду в суде после слов Кудрявцевой

Как отметил режиссер, он решил всерьез заняться этой историей.

Режиссер Сарик Андреасян в шоу Агаты Муцениеце «Честный развод» заявил, что будет искать правду в суде после нелестных слов в свой адрес на «Новой волне» телеведущей Леры Кудрявцевой.

Как отметил Андреасян, он уже пообщался со своим адвокатом и решил серьезно заняться этой историей. По словам режиссера, он долгие годы терпел подобные оскорбления, потому что является воспитанным человеком. Однако любому терпению приходит конец.

«Дело даже не совсем в Лере. На ее месте мог стоять любой человек на сцене, просто это было последней каплей. Это все-таки федеральный канал, смотрит вся страна… Есть такая вещь — порочащие деловую репутацию действия.

Сарик Андреасян

Напомним, что на «Новой волне» Лера Кудрявцева отпустила не очень приятную шутку в адрес Сарика Андреасяна. Она произнесла такую фразу, зачитывая со сцены текст: «…их, как фильмов у Сарика Андреасяна, очень много, но, как говорится, хорошего мало».

В этот конфликт чуть позже вмешался даже муж Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров. Он заявил, что готов по-мужски поговорить с Андреасяном.

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