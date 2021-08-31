«В ужасе от непрофессиональных троечников»: Кучера – о скандале между Андреасяном и Кудрявцевой

Как отметил телеведущий, режиссеру нужно идти в суд.

Актер Оскар Кучера в комментариях под одним из постов режиссера Сарика Андреасяна отреагировал на его конфликт с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

«Братец, только увидел весь этот… Я в ужасе от непрофессиональных троечников, заполонивших все вокруг. Уверен, Лерка не со зла! Она к тебе прекрасно относится! Просто впопыхах, читала с листа, а вот сценаристы просто уроды. И с судом ты 100% прав!»

Отметим, что Оскар Кучера и Лера Кудрявцева вместе вели на протяжении нескольких лет шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Позже Кучера ушел из проекта.

Напомним, что Лера Кудрявцева на фестивале «Новая волна» со сцены заявила: «… их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало». Режиссер обиделся на телеведущую, поинтересовавшись, кто ей придумывает подобные тексты.

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