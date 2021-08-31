Сарик Андреасян: «С мужем Кудрявцевой выяснять ничего не собираюсь»

Режиссер рассказал Teleprogramma.pro, почему его так задела шутка, прозвучавшая из уст Леры Кудрявцевой, и как он относится к хейту в свой адрес.

Режиссер Сарик Андреасян намерен подать в суд на организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» из-за шутки в его адрес, появившейся в эфире одного из выпусков. Она прозвучала из уст ведущей Леры Кудрявцевой, что привело к звездному конфликту.

Так, постановщик фильмов «Чикатило» и «Непрощенный» в беседе с корреспондентами Teleprogramma.pro заявил, что правда на его стороне. Режиссер, по его собственным словам, не оскорблял Леру Кудрявцеву. А извинения должны принести именно ему. Подробнее свою позицию Сарик Андреасян изложил в комментариях нашему сайту.

— Сарик, до инцидента вы были знакомы с Лерой Кудрявцевой лично?

— Нет! Я с Лерой никогда знаком не был, разве что присутствовал один раз на съемках передачи «Звезды сошлись». Никаких конфликтов у нас никогда не было.

— Почему же тогда слова ведущей вас так задели? Ведь многие публичные люди слышат в свой адрес высказывания и похлеще этого…

— Это мое личное дело: позволять оскорблять себя или нет. Я не вижу в ее шутке – шутку, а только оскорбление. И я не хочу и не собираюсь терпеть оскорбления в свой адрес, они дезинформируют моего зрителя и создают ложное понимание обо мне и моем творчестве.

— Сарик, Лера рассказала СМИ, что все-таки просто читала сценарий и не собиралась вас оскорблять. Верите? Нет желания выяснить, кто автор шутки?

— Кто автор шутки и на кого подавать в суд — будут выяснять мои адвокаты. Более чем уверен, что судиться мы будем с организаторами «Новой волны», которые являются заказчиками этих текстов. И Лера, и сценарист в данном случае – исполнители. Я лишь призываю к самоцензуре. Звездный статус Леры позволяет ей соглашаться произносить оскорбления или нет. В этом случае она согласилась. Я бы отреагировал так абсолютно на любого, кто бы произнес такие слова со сцены. Ничего личного по отношению к ней я не имею.

— Как узнали про эту историю на «Новой волне? Смотрели или кто-то прислал видео?

— Мне присылали видео мои подписчики. Люди, которые любят мое творчество, и оскорблены ровно так же.

— Не опасаетесь ли вы наплыва хейтеров – поклонников Леры, которые считают, что вы слишком грубо высказались в ее адрес?

— Я не боюсь никакого наплыва, хотя хорошо понимаю звездный статус людей, часто мелькающих по телевизору. На моей стороне правда. А у кого правда, тот и молодец. В данном случае я никого не трогал, а оскорбляли меня. Я Леру не оскорблял, «Новую волну» никогда не оскорблял и организаторов тоже не знаю. Извиняться должны передо мной, а не наоборот.

— Как отреагировали на заявление мужа Леры?

— Я не видел его и выяснять ничего не собираюсь. Я не начинал этот конфликт, и я Леру не оскорблял. Я задал ей вопрос, это было не утверждение. И она могла достойно на него ответить, но предпочла конфликт. Лера привыкли к скандалам, а я нет. Мне это не интересно. Если я задел их чувства, то прошу прощения, но повторюсь, что извинения должен просить не я.

— В своем Инстаграме вы написали, что иски будут приходить каждому, кто попытается заработать на этой шутке. Как вы намерены этого добиться?

— Очень просто! Я молчал десять лет в надежде, что у людей хватит воспитания не оскорблять меня. Мои фильмы выдвигались на «Оскар», мои сериалы бьют рекорды по просмотрам онлайн. И я не хочу, чтобы какие — то люди, которых я не знаю и знать не хочу, живя в своем маленьком мире, считали, что я достоин оскорблений. Мы найдем всех умников и умниц, и наши иски будут приходить к ним, либо к тем, кто за ними стоит.

Напомним, инцидент произошел после эфиров вокального конкурса «Новая волна». Во время подводки к выступлению одного из артистов Лера Кудрявцева прочла шутку следующего содержания: «…Их, как и фильмов у Сарика Андреасяна очень много, но, как говорится, хорошего мало».

Режиссер тут же отреагировал на это ироничное высказывание, написав у себя в Инстаграме: «Лерочка, а вам эти тексты пишут, или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы, в принципе, не понимаете, кто я. Или вы живете в мире заблуждений?

В ответ на это ведущая заявила представителям СМИ, что это была просто сценарная шутка. И она даже на всякий случай спросила у сценаристов, не обидная ли, получив отрицательный ответ. С самим Сариком, по словам Леры, она не знакома. И ничего личного против него не имеет. Также Лера Кудрявцева заявила, что режиссер, позволивший себе резкие высказывания в адрес женщины, поступил не по-мужски.

Общественность же разделилась на два лагеря. Одни выступают на стороне режиссера, другие уверены в том, что Сарик Андреасян не должен был вступать в конфликт с Лерой Кудрявцевой. Ведущую защитил и ее муж – хоккеист Игорь Макаров, обратившийся к Сарику Андреасяну со словами: «Если у тебя хватит духу, то давай увидимся. Я тебе коротко все объясню».

Teleprogramma.pro надеется, что обе стороны этого конфликта все-таки придут к примирению!

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