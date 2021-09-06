Дико популярно: Кудрявцева по совету Хромченко поддержала тренд на костюмы-тройки

Фэшн-эксперт советовала присмотреться к этому тренду еще и потому, что он помогает сэкономить.

Вслед за классическими костюмами-двойками в тренд вышли тройки – комплекты с жилетом. И именно их в начале сезона призывала приобретать телеведущая, стилист Эвелина Хромченко, называя их дико популярными.

По этому совету Лера Кудрявцева пополнила свой гардероб белоснежным костюмом-тройкой. Красотка появилась на съемках программы в кипенном комплекте, демонстрируя не только безупречный вкус, но и осведомленность о самых последних модных веяниях.

Кстати, Эвелина Хромченко также обращала внимание на то, что костюм-тройка – это настоящая находка для экономных модниц.

«Распаривая этот костюм, соединяя его с другими элементами нашего гардероба, мы получаем достаточно большое количество вариантов того, как мы можем нарядиться, это очень экономно. А если мы покупаем костюм-тройку, то количество возможностей у нас увеличивается!», — отмечала плюсы Хромченко.

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