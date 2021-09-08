«Штамп в паспорте»: разведенная Бородина заговорила о любви и ответственности

В начале августа Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись после шести лет брака. Причины расставания ни телеведущая, ни бизнесмен не озвучивали. Лишь однажды звезда сказала, что «такое не прощают».

Недавно появилась информация о том, что у Ксении новый возлюбленный, который младше ее на десять лет. А теперь она заговорила о любви и ответственности, упомянув и про штамп в паспорте.

«Штамп в паспорте — это ответственность за женщину и будущих детей, а не потеря мнимой свободы. Выполненные обещания — не блажь, а показатель силы и достоинства мужчины. Нежность — это тепло, а не потеря мужественности. Верность — это сила любви, а не обязанность. Любовь — это защита, заключающая женщину в невидимый круг, где ценят, а не оценивают. Мужчина — это дом, который ты наполняешь уютом и заботой. А иначе и быть не может», — написала Бородина.

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Напомним, в браке с Курбаном Ксения родила дочь Теону. Осенью ей исполнится шесть лет. Также у телеведущей есть старшая дочь Маша.

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