Ксения Бородина пришла к выводу, что материнского инстинкта не существует

Популярная телеведущая Ксения Бородина написала пост о материнском инстинкте. 38-летнюю мать двоих детей озаботил вопрос, есть ли он вообще. Звезда поделилась мнением неких ученых, что в человеке вообще не заложено инстинктов, и даже в вопросах размножения и заботы о потомстве людям нужно обучение, то есть социальная модель.

«Например, живет девочка в нормальной семье, где она видит, как родители о ней заботятся. Она это запоминает, это становится нормой. Появляется ответственность. И соответственно потом она сама станет заботливым родителем. А вот если такой модели перед глазами нет, то уже возникнут сложности. Еще хуже, если будущая мать находится в асоциальной среде. Тут уже может быть все что угодно», — рассуждает Бородина.

Телеведущая отметила, что ежедневно в ленте новостей появляется множество сообщений о жутких поступках родителей в отношении собственных детей. От их количества звезда заключила, что безусловного материнского инстинкта все-таки не существует.

«Было бы классно, если бы в женщинах действительно существовал механизм, заставляющий их при любых обстоятельствах любить и заботиться о своем потомстве. Но так как его нет, важно выстраивать правильные социальные модели с детства. Объяснять школьникам важность семьи, ответственности, рассказывать, что такое дети, и как нужно о них заботиться. Пропагандировать здоровые отношения между мужчиной и женщиной», — пишет Ксения в Instagram.

В конце она выразила мнение, что людям лучше полагаться на личную ответственность, чем на «мифические инстинкты». Кстати, звезда ТНТ не в первый раз выступает за здоровые отношения полов. Ранее она высказалась о том, что не приемлет секс без обязательств.

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