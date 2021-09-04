Время свиданий: Ксения Бородина показала нового мужчину

Все лето поклонники пары Ксении Бородиной и Курбана Омарова переживали за их совместное будущее. Но чуда не случилось, и супруги развелись. Причина разрыва официально не озвучена, но телеведущая то и дело дает понять, из-за чего захотела расстаться.

Суд развел мужа и жену в начале августа. Месяца не прошло, как заговорили о том, что у Ксении Бородиной новый роман. В ухажеры ей записали армянского бизнесмена Эрика Авагяна, который в тусовке известен как Гриша Эрик. На днях девушку запечатлели с ним в медленном танце. Сама брюнетка никак не комментирует этот факт. Зато всячески интригует фолловеров. Проведя несколько часов в студии стиля, девушка навела настоящий лоск на себе и отправилась на свидание.

Бородина показала нового мужчину в своих stories. Девушка, расположившись в дорогой иномарке на пассажирском сидении, засветила водителя. Учитывая, как долго и тщательно собиралась девушка в салоне красоты, какое платье надела, — у пары еще идет романтический период в отношениях. Кстати, Ксения регулярно хвастается в микроблоге роскошными букетами цветов от ухажера.

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