Сама элегантность: Бородина в небесно-голубом жакете и самых модных туфлях сезона посетила ресторан

Ксения Бородина в этом году пережила развод. Она призналась, что готовилась год к этому событию. Больше шести лет телеведущая прожила с Курбаном Омаровым. Даже ради общей дочки Теоны она предпочла не сохранять брак. От первого мужа у нее также есть дочка Маруся. Этим летом звезда телестройки возила наследниц на море. Она также не упускала возможности повеселиться.

1 сентября Ксения отвела старшую дочку в школу, а младшую — в садик. Примечательно, что теперь почти каждый вечер телеведущая проводит в компании подруг или отправляется на вечеринку. При этом она наряжается, чтобы выглядеть безупречно. На этот раз она посетила салон красоты, где ей сделали укладку и макияж. Бородина дополнила джинсы и рубашку необычного фасона прозрачными туфлями с жемчугом.

Именно туфли Золушки в этом сезоне стали хитом. Ольга Бузова, Виктория Лопырева, Яна Рудковская, Нюша и другие звезды отметились в такой обуви.

Потом телеведущая дополнила наряд небесно-голубым укороченным жакетом и ниткой кристаллов вместо галстука. В таком образе она посетила ресторан «Красота», в котором высокая кухня сопровождается мультимедийным представлением. Ксения увидела не только представление, но и отведала изысканные блюда: сашими из персиков, тунец и красная смородина, гребешок и морская спаржа, краб и молодой миндаль, гефилте фиш, черная икра и сметана, а также другие изыски от шеф-повара.

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