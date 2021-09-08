«Решил всех «папиных дочек» собрать?»: Прилучному приписывают роман с Мельниковой

Накануне в Сочи состоялась премьера фильма «Соври мне правду», в котором главные роли сыграли Павел Прилучный и Дарья Мельникова. Фильм наполнен откровенными кадрами, после которых фанаты «мажора» заподозрили его в новом романе. По их мнению сыграть такую страсть просто невозможно.

«Решил всех «папиных дочек» собрать? Эмоции зашкаливали! Фильм классный, горячий!», — писали пользователи Сети.

Напомним, после развода с Агатой Муцениеце, Прилучный состоит в отношениях с Мирославой Карпович, которая сыграла одну из ролей в сериале «Папины дочки». Ее коллегой по съемочной площадке тогда была как раз-таки Дарья Мельникова. К слову, недавно актриса объявила о разводе с Артуром Смольяниновым, поэтому подозрения фанатов неслучайны.

Смотрите также: