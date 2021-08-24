«Решил сбрить бороду и промахнулся»: Павел Прилучный побрился налысо

33-летний актер театра и кино Павел Прилучный решился на перемены во внешности. Звезда сериала «Мажор» и военной драмы «Девятаев» сейчас отдыхает с детьми от первого брака на море, откуда делится позитивными кадрами совместного с наследниками времяпрепровождения.

На снимках Прилучный позирует абсолютно лысым, а сын Тимофей недоуменно смотрит на макушку отца. «Решил сбрить бороду и промахнулся», — подписал кадр актер. При этом сам «мажор» выглядел озадаченным.

Многие подписчики не поверили своим глазам. Одни стали шутить над новым имиджем актера и просить «не слушать Джигана», другие откровенно расстроились:

«Бин. Не идет, постарел», «О мой бог, а ну верни все на место», «Ничего себе промахнулся, я аж испугалась, не надо так пугать», «На деда стал похож», «Паша, нет!», «С волосами было лучше», «Что происходит? Где шевелюра?», «Нет, не надо так», — восклицают фолловеры.

К слову, Прилучный оказался не единственным из знаменитостей, кто собственноручно себя лишает волос на голове. Комик Гарик Мартиросян периодически являет миру лысую макушку и неизменно получает в качестве фидбэка от фанатов мольбы больше не сбривать шевелюру.

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