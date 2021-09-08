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«Еще двух»: Кафельникова призналась, что хочет сделать Петришина многодетным отцом

Модель ответила на вопросы фанатов в своем микроблоге.

«Еще двух»: Кафельникова призналась, что хочет сделать Петришина многодетным отцом
Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/kafelnikova_a

Два месяца назад дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся впервые стала мамой. Модель родила дочь Киару Георгию Петришину. Напомним, что мужчина приобрел популярность во время романа со Светланой Ходченковой. Малышку пара пока не показывает общественности, и делать это в ближайшее время не планирует. А вот стать мамой еще несколько раз Алеся не против.

«Хочу еще двух точно. Дальше  посмотрим», — ответила Кафельникова на вопрос одного из своих подписчиков в микроблоге.

Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова. Скриншот: instagram.com/kafelnikova_a

Также модель призналась, что после родов довольно быстро пришла в форму.

«Я юла. Все время ношусь. Если не по городу, то по дому. Мне вес поддерживать достаточно легко. Сейчас вешу 53 килограмма, надо чаще ходить на пилатес, но времени хватает только поесть и сходить один раз в зал», — отметила Кафельникова.

Напомним, в октябре Алеся отметит свое 23-летие. Зиму, по ее словам, семья проведет на Бали.

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