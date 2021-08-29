«Мама Босс»: Алеся Кафельникова в юбке со смелым разрезом похвасталась аутфитом в стиле дерзкой бизнесвумен

Жена бизнесмена Георгия Петришина — Алеся Кафельникова — разместила на личной странице в Instagram фото в соблазнительном аутфите.

Кафельникова позировала в салоне автомобиля в пестрой юбке со смелым разрезом. Изделие не скрыло сексуальные бедра Алеси. Модель добавила к юбке длины миди черные футболку и жакет. Кафельникова подчеркнула тонкую талию широким кожаным ремнем. А также знаменитость разнообразила модный лук серебристыми массивными серьгами в виде змей и солнечными очками.

«Моя проблема заключается в том, что я хочу делать что-то приключенческое каждый день, когда просыпаюсь», — отметила Алеся.

Подписчики с удивлением и легкой завистью встретили признание Кафельниковой. Многим из фанатов знаменитости нелегко просто вставать по утрам, не то что мечтать о новых приключениях.

«Шикарная женщина», «Мама Босс», «Мамасита», «Хороша», «Огонь», «Икона», «Секси-мамочка», «Королева», «Крутая, крутая», — восхитились деловой Кафельниковой ее поклонники.

Напомним, Алеся Кафельникова недавно стала мамой. В семье Кафельниковой и Петришина появилась маленькая девочка. Несмотря на беременность и роды, знаменитость осталась стройной. Как и ее зарубежная коллега Эмили Ратаковски, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова удивила фанатов неизменившийся фигурой.

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