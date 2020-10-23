С праздничным тортом: Алеся Кафельникова поделилась редким архивным снимком

Лицу модного дома Burberry исполнилось 22 года. Алеся Кафельникова сообщила об этом на своей странице в Сети. Девушка опубликовала несколько поздравлений от друзей и знакомых по модельному бизнесу. А после разместила в профиле редкое фото с мамой — Мариной Тишиной.

На снимке можно увидеть, как бывшая жена теннисиста Евгения Кафельникова держит на руках малышку Алесю, а та с большим аппетитом лакомится праздничным тортом.

Девушка лаконично подписала архивное фото, не став как-то комментировать пост: поставила число «22» и эмодзи в виде торта со свечами.

Напомним, что Алеся ранее упоминала в СМИ о том, что почти не общается с мамой. Девушке комфортнее поддерживать отношения с отцом.

Поклонники бывшей девушки музыканта Pharaoh признали, что Алесе достались мамины гены:

«С днем рождения, малыш! Какая красивая мама!», «Такая мама красивая, и дочка в нее», «Мама похожа на Беллу Хадид».

Отметим, что Кафельникова также похвасталась новой модной обновкой. Девушка сделала фото в бутике Bottega. При этом Алеся не захотела показывать сумку. Осталось в секрете и то, кто преподнес ей презент.