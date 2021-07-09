Алеся Кафельникова впервые стала мамой

Красавица-модель и дочка одного из самых титулованных теннисистов Евгения Кафельникова Алеся впервые стала мамой. Правда, о столь замечательном событии сообщила не она, а счастливый дед, 47-летней Евгений Кафельников.

«Сегодня напьюсь. Повод для этого шикарный», — заявил он в соцсети.

А когда кто-то из подписчиков ответил, что намерен последовать примеру спортсмена, тот сразу же отреагировал недвусмысленной фразой.

«Когда дедом станете, тоже кирнете», — написал Кафельников.

Судя по всему, деда так и распирает от счастья. Правда, пол малыша при этом он разглашать не стал. Когда сама Алеся сообщит и прибавлении в семье, неизвестно. Всю беременность она не комментировала свое прекрасное состояние. А снимком, на котором ее интересное положение очевидно, Алеся поделилась буквально за пару недель до родов.

Стоит добавить, что наследником Кафельникова осчастливила своего избранника, бизнесмена Георгия Петришина, который ранее встречался со Светланой Ходченковой. Мужчина даже делал возлюбленной предложение, поднявшись на сцену после отыгранного Светланой спектакля.

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