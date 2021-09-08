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«Ненастоящий самолет»: Кошкина похвасталась крепким «орехом» на борту частного джета, но нарвалась на волну хейта

Актриса отдыхала в Италии.

«Ненастоящий самолет»: Кошкина похвасталась крепким «орехом» на борту частного джета, но нарвалась на волну хейта
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Последнюю неделю Яна Кошкина провела в Италии. С фанатами она делилась подробностями своего отпуска, полного самых разных приключений. По пути в Москву также поспешила сообщить, что летит домой.

«Где бы я не была, всегда очень тоскую по дому… Такая моя особенность. Москва, встречай», — написала Кошкина.

При этом позировала Яна на борту частного джета, похваставшись своими формами, но нарвалась на волну хейта. Подписчики решили, что самолет – это постановка.

«Ненастоящий самолет! Это в павильоне сфоткано!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Кошкина сообщала, что будет играть в театре на Малой Бронной, которым руководит Константин Богомолов.

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