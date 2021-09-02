«Эу! Трусики поправляешь?»: Кошкина чуть не потеряла мокрое полотенце, вальяжно выплывая из душа

Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» удивила поклонников снимком из ванны. Звезда прикрыла пышные прелести тонкой тряпицей, которая почти сползла с ее «наливного» бюста.

Яна Кошкина — девушка яркая и запоминающаяся. Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» знает, как привлечь к себе внимание поклонников, и умело пользуется манящей фигурой. Правда, хейтеры не раз критиковали звездную красотку за любовь ко всему «искусственному», слишком яркий макияж и неправдоподобно пышные формы. Сама Яна на подобные ехидные отклики фанатов не реагирует. И слухи о своей пластике оставляет без внимания.

Вальяжно выплывая из ванны в одном мокром полотенце Яна «случайно» засветила сексапильную фигуру. При этом одной рукой теледива придерживала тонкую тряпицу, которая так и норовила сползти с тела. Поклонники тут же подумали, что Кошкина просто изящно поправляла трусики под полотенцем.

«Уже всю себя перекроила! Губы, носик — пластика?», «И это природная красота? Откуда такие пельмешки??», «Что вообще происходит с современными девушками? Зачем так себя «улучшать»?? К старости это все лопнет или обвиснет», «Полотенце в опасном положении. Еще чуть-чуть и свалится», «Оглаживает свою сдобу?», «Эу! Трусики поправляешь?» — шутят фолловеры.

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