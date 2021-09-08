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«Папуля прилетел»: Рудова показала редкий кадр с отцом

Снимком актриса поделилась в личном микроблоге.

«Папуля прилетел»: Рудова показала редкий кадр с отцом
Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Карьера Натальи Рудовой пошла в гору в начале 2000-х, когда будущая актриса приехала в Москву из Иваново.  В «город невест» Наталья перебралась несколькими годами ранее из казахстанского Актау. Именно там остался жить ее родной отец, который на днях решил навестить дочь в Москве. Кадрами с ним актриса поделилась в своем микроблоге.

Наталья Рудова с отцом
Наталья Рудова с отцом. Скриншот: instagram.com/rudovanata

«Папуля приехал», — написала Рудова.

С отцом актриса запечатлелась во время прогулки в осеннем парке. Компанию им составил домашний любимец Натальи.

Добавим, что Наталья получила широкую популярность благодаря сериалу «Татьянин день», где она сыграла одну из главных ролей. В этом году на экраны выйдет сериал «Свингеры», где Рудова также появится в актерском составе.

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