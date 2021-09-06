«Отец потерял все»: Илзе Лиепа рассказала о тяжелом расставании своих родителей

Как отметила балерина, в жизни ее мамы и папы произошла настоящая трагедия.

Балерина Илзе Лиепа в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о тяжелом расставании своих родителей.

«Мне было сложно все это осознать. Это был тяжелый период жизни нашей семьи. Меня очень поддержал брат Андрис. Мама не смогла на что-то закрыть глаза. Это было ее решение развестись с отцом. Мама сказала, что между ними все закончено. Отец был вынужден принимать условия, что для него начинается другая жизнь. Он понял, что произошла трагедия в его жизни. Он потерял все».

Илзе Лиепа

Как отметила Илзе Лиепа, самое трагичное было, что одновременно ее отец потерял свой мир, который создавала для него сцена.

«Для него театр был воздухом. Жаль, что такой артист не смог стать преподавателем. Для него Большой театр закрылся. Я тайно встречалась с отцом. Мама была против. Она была очень обижена. Она была раненой женщиной. Отец просил, чтобы я поговорила с мамой. Просил прощения, но мама тогда не простила его. Мама нашла счастье в другом браке», — заявила Илзе Лиепа.

Напомним, что артист балета Марис Лиепа и актриса Маргарита Жигунова не смогли сохранить брак. Марис ушел из семьи к балерине Большого театра Нине Семизоровой. Она была младше его на 20 лет. Правда, и этот его союз распался.

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