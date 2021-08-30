Модель, актриса, певица: что известно о новой возлюбленной Семена Слепакова

С дочерью миллионера Кариной Аванесян шоумен Семен Слепаков развелся осенью 2020 после восьми лет брака. После этого актеру приписывают различные романы – то со Светланой Ходченковой, то с начинающей актрисой Зоей Зиновьевой. И похоже, что последняя на самом деле состоит в отношениях с Семеном. Пару часто видят вместе в Москве, также она сыграла эпизодическую роль в сериале «Две девицы на мели», который продюсировал Слепаков. Именно с этого и началась актерская карьера Зои.

В прошлом Зиновьева – модель, а сейчас глава модельного агентства. Судя по информации, опубликованной в Instagram, образованием 26-летняя девушка не пренебрегала. У нее три диплома и 16 кинопроектов. Сейчас она снимается в сериале «Беспринципные».

Говорят, ради красавицы Семен сильно похудел и бросил пить. Он так рассуждает о личном: «Сегодня тебе уже неважно, чтобы человек готовил для тебя еду или застилал постель. Тебе важно, чтобы с этим человеком тебе было просто классно». В окружении пары говорят, что Зиновьева очень любит музыку. Она хорошо поет, сочиняет стихи и пишет песни. Вероятно, именно на этом и сошлись артисты. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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