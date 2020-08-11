СМИ: звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова готовится впервые стать матерью

37-летнюю актрису папарацци подловили на летней веранде в Москве. Она была в компании молодого человека, а из-под ее одежды выпирал округлившийся живот.

Наталья Рудова в недавнем интервью заверяла, что ее сердце свободно. О своих романах девушка всегда предпочитала молчать. При этом актриса не скрывает, что нравится мужчинам. Порой она даже принимает от них дорогостоящие подарки. Однако после съемок в сериале «Татьянин день» и других проектах она стала хорошо зарабатывать. В прошлом году девушка переехала жить в собственную квартиру в Москве, где сделала дизайнерский ремонт.

Еще недавно Рудова хвасталась безупречным прессом. На карантине она регулярно занималась спортом, так как любит поддерживать себя в форме. Поэтому поклонники удивились, когда появились слухи о ее беременности. 11 августа в СМИ появилась информация, что актриса ждет первенца. Папарацци запечатлели Наталью на одной из летних веранд в столице. Она была облачена в белую футболку оверсайз. Девушка держала руку на округлившемся животе, который выпирал из-под одежды.

К слову, Рудова была не одна, а в компании представительного мужчины. Добавляет пикантности и то, что на днях девушка делилась в сторис видео, обстановка на которых напоминала территорию клиники «Лапино», где зачастую рожают знаменитости. Сама артистка пока не подтвердила слухи об интересном положении. Пока знакомые девушки заверяют, что она находится на раннем сроке беременности, ее представители отказались комментировать информацию о беременности Натальи, об этом пишет портал Super.