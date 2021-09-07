Пудровые брючки и пальто-рубашка в клетку: Саша Артемова стильно утеплила дочку для осенней прогулки

Поклонники бывшей участницы «Дома-2» Саши Артемовой уже давно обратили внимание на то, как тщательно и со вкусом она подбирает аутфиты для своей маленькой дочери.

Наследница Саши Артемовой предстает на фото в микроблоге мамы в нарядах, которые хочется рассматривать и изучать в деталях.

У малышки, которой нет еще и двух лет, весьма обширный гардероб. Саша Артемова всякий раз демонстрирует, что ее фантазии наряжать дочку как хорошенькую куколку, нет предела. У наследницы экс-участницы «Дома-2» уже есть свой собственный стиль.

Летом Саша Артемова показывала дочку в модных платьях с принтом «мильфлер», воротничком «Клодин», а сейчас пришло время стильно утепляться.

Экс-участница «Дома-2» поделилась в микроблоге фото, которое сделала во время прогулки с дочкой. На нем девочка предстала в модном пальто-рубашке в клетку, пудровых брючках и белых кроссовках.

Напомним, дочка Саши Артемовой появилась на свет 19 сентября 2019 года. Совсем скоро малышке исполнится два годика.

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