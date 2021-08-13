Маленькая барышня: Саша Артемова нарядила дочку в белую блузу с воротником-пелериной и черную жилетку

Дочери бывших участников «Дома-2» Евгения Кузина и Саши Артемовой в сентябре исполнится два года. За это время родители не показали лица малышки и не озвучили ее имени.

Что с удовольствием делает Саша Артемова, так это наряжает свою наследницу в вещи умопомрачительной красоты и часто показывает ее в разных образах на своей страничке в Instagram, при этом пряча лицо девочки.

На этот раз Саша Артемова облачила дочку для прогулки в темные штанишки, белую блузочку с воротником-перелиной с кружевом и черную жилетку. Голову малышки звездная мама украсила бантом.

«Обожаю эту маленькую миледи», — призналась Саша Артемова под снимками дочери.

На другом кадре она предстала вместе с малышкой. Саша облачилась во все белое, чтобы гармонично смотреться рядом с дочкой.

«Две куколки», «Милашки», «Какая маленькая стильная модница на руках сидит! Вся в маму!», «Так нравится, как вы одеваете свою мелкую, прям красотка, всегда такие платьица, прям барышня», — восхитились подписчики Саши Артемовой.

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