Маленькая леди: Саша Артемова из «Дома-2» нарядила дочку в гофрированный костюмчик с баской

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова в сентябре отпразднует день рождения дочери – крошке исполнится уже два года.

Саша Артемова души не чает в своей маленькой наследнице, в меру ее балует и наряжает, как куколку. У девочки уже явно есть свой собственный стиль, сформированный для нее звездной мамой.

Наряды дочери Саши Артемовой уже стали популярной темой для обсуждения в Сети. Как правило, подписчики умиляются тому, как красиво Саша одевает свою дочку.

Сейчас экс-участница и ее наследница отдыхают в Сочи, на Красной Поляне. Саша Артемова поделилась снимком дочери, который она сделала на территории отеля. Малышка облачена в белый гофрированный костюмчик в горошек, состоящий из трех предметов – юбочки, блузки с баской и чепчика.

Под этим милым фото Саша Артемова рассказала, что ее дочери очень нравится купаться в бассейне, и она ни за что не хочет прерывать водные процедуры, пока не посинеет от холода.

Поклонники экс-участницы «Дома-2» пришли в восторг от нового наряда малышки и сделали комплименты вкусу Саши Артемовой, которая так старательно подбирает гардероб для дочери.

«Как все прекрасно, а маленькая леди — само совершенство», «Она у вас такая леди», «Красотка! Всем деткам здоровья и их родителям», Одета – супер, мама – умница», — высказываются в Сети.

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