Стильная малышка: Саша Артемова нарядила дочку в платье с трендовым принтом «мильфлер»

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова в сентябре отпразднует прекрасную дату, ее дочери от Евгения Кузина исполнится два года.

За это время ни Саша Артемова, ни Женя Кузин не озвучили имени своей наследницы и не показали ее лица. Лишь однажды Артемова случайно засветила личико дочери в сторис, но больше не позволяла себе подобных ошибок.

Девочка появляется в микроблоге мамы и папы, исправно развернутая спиной к подписчикам.

А вот что часто и с большим удовольствием демонстрирует Саша Артемова, так это свою любовь к дочери и склонность наряжать малышку, как куколку.

Наследница экс-участников «Дома-2» вполне может претендовать на звание самой стильной девочки. Саша Артемова не жалеет денег на то, чтобы ее дочка выглядела дорого и мило.

На этот раз Саша Артемова запечатлела крошку во время прогулки. Малышка облачена в легкое платьице с модным принтом «мильфлер», что в переводе с французского языка означает «тысяча цветов». Такой рисунок сам по себе является главным украшением любого образа. И любят его не только маленькие, но и большие девочки.

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