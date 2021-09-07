Медовый месяц в Тоскане: Марина Федункив и ее муж Стефано Маджи наслаждаются друг другом под солнцем Италии

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив и ее муж Стефано Маджи самые романтические и прекрасные дни начала своей семейной жизни проводят в Италии, на родине избранника актрисы.

В сторис микроблога Марина Федункив поделилась кадрами, на которых предстала вместе с мужем в Тоскане. Пара, судя по всему, посетила винодельни этого прекрасного региона.

На одном из снимков новобрачные запечатлелись на фоне живописных виноградников в Ливорно. Судя по всему, поездка вдохновляет обоих супругов – и Марина Федункив, и Стефано Маджи на фото выглядят счастливыми.

Напомним, актриса Марина Федункив и ее избранник, итальянец Стефано Маджи устроили пышную свадьбу 27 августа. Праздник совпал с днем рождения Марины Федункив, в этот день она еще и отмечала свое 50-летие. Для актрисы это была первая свадьба в жизни, так что торжество имело невероятный размах.

Марина Федункив блистала в роскошном белом платье, торжество вел Николай Басков, а в числе приглашенных на него было много представителей шоу-бизнеса, которые порадовали невесту и жениха сюрпризами.

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