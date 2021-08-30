«В Италии развестись невозможно»: Плетнева объяснила, почему Федункив с мужем будут жить в России

Певица Анна Плетнева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее подруга, актриса Марина Федункив, останется жить в России с мужем Стефано Маджи, который на 13 лет младше российской знаменитости.

«В Италии, если что, только ее передавайте это невесте, развестись невозможно. Ты останешься просто голым. Без имущества, без недвижимости, без денег. Я думаю, что Стефано сделал правильный выбор, что останется здесь в России. Здесь поддерживают мужчин». Анна Плетнева

Как отметила Анна Плетнева, для полного счастья Марине Федункив и Стефано Маджи не хватает ребеночка. «Я думаю, что Марина пока не беременная. Если бы она была в положении, то обязательно со мной поделилась», — заметила исполнительница.

Напомним, что Марина Федункив отпраздновала свадьбу в свой юбилей. Ей на днях исполнилось 50 лет. На свадьбе у звезды гуляли многие знаменитости.

Смотрите также: