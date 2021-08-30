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«В Италии развестись невозможно»: Плетнева объяснила, почему Федункив с мужем будут жить в России

Как отметила певица, Стефано сделал правильный выбор.

«В Италии развестись невозможно»: Плетнева объяснила, почему Федункив с мужем будут жить в России
Анна Плетнева. Фото: Globallookpress.com

Певица Анна Плетнева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее подруга, актриса Марина Федункив, останется жить в России с мужем Стефано Маджи, который на 13 лет младше российской знаменитости.

Марина Федункив и Стефано Маджи
Марина Федункив и Стефано Маджи. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«В Италии, если что, только ее передавайте это невесте, развестись невозможно. Ты останешься просто голым. Без имущества, без недвижимости, без денег. Я думаю, что Стефано сделал правильный выбор, что останется здесь в России. Здесь поддерживают мужчин».

Анна Плетнева

Как отметила Анна Плетнева, для полного счастья Марине Федункив и Стефано Маджи не хватает ребеночка. «Я думаю, что Марина пока не беременная. Если бы она была в положении, то обязательно со мной поделилась», — заметила исполнительница.

Напомним, что Марина Федункив отпраздновала свадьбу в свой юбилей. Ей на днях исполнилось 50 лет. На свадьбе у звезды гуляли многие знаменитости.

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Анна ПлетнёваАнна Плетнева последние новостиМарина ФедункивПрограмма "Ты не поверишь!"Стефано Маджи