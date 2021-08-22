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С вырезом и пышными рукавами: стало известно, в каком платье появится на своей свадьбе Марина Федункив

Наряд невесты для актрисы выбрал звездный стилист Бичолла Тетрадзе. Марина Федункив решила прислушаться к мнению профессионала.

С вырезом и пышными рукавами: стало известно, в каком платье появится на своей свадьбе Марина Федункив
Марина Федункив. Фото: телеканал «Суббота!»

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив, которой 27 августа исполнится 50 лет, в эти дни готовится к своей первой в жизни свадьбе. Звезда отправилась выбирать платье невесты, заявив, что не намерена экономить на наряде.

«Меня впервые взяли замуж в пятьдесят лет. Какой бюджет может быть? Максимальный!» — объявила Марина Федункив.

Невеста выбирала себя платье под прицелом видеокамер, ведь все происходило в рамках реалити-шоу телеканала «Суббота!» «Скажи платью «Да!».

Марина Федункив сразу же поставила рамки, заявив, что не хочет появляться на свадьбе в белом платье и фате. В конце концов, ей уже пятьдесят. Какая уж тут невинность. А именно ее символизирует белый наряд невесты.

Но ведущий реалити-шоу, звездный стилист Бичолла Тетрадзе сумел убедить Марину Федункив в том, что в свой День роз она должна предстать в традиционном образе. Он подобрал для звезды такой роскошный наряд, что та не устояла.

Так что, жених и гости ахнут, когда увидят красивую Марину Федункив в белоснежном платье с вырезом и пышными рукавами и в фате.

Платье для Марины Федункив выбрал звездный стилист Бичолла Тетрадзе
Платье для Марины Федункив выбрал звездный стилист Бичолла Тетрадзе. Фото: телеканал «Суббота!»

«Он дал мне платье, и я обалдела», — сказала о выборе стилиста Марина Федункив.

Напомним, Марина Федункив и ее возлюбленный, итальянец Стефано Маджи, тайно зарегистрировали брак в одном из столичных МФЦ этой весной. Торжество же было решено отложить до конца лета.

В последние дни августа Марина Федункив и Стефано Маджи сыграют пышную свадьбу, которую покажут на телеканале «Пятница!» в проекте «Четыре свадьбы» в начале сентября.

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«Пятница!»Бичолла Тетрадзеканал «Суббота!»Марина ФедункивНевестаСвадьбаСтефано Маджи