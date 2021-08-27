«Феличита» от молодоженов и Николай Басков в роли тамады: как проходит свадьба Марины Федункив

27 августа комедийная актриса Марина Федункив решила отметить не только свое 50-летие, но и свадьбу с 37-летним Стефано Маджи.

В московском отеле Hyatt Regency проходит свадьба актрисы Марины Федункив и ее жениха – итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Поздравить новобрачных собралось множество звездных гостей, среди которых Николай Басков, Николай Цискаридзе, Александр Ревва, Сергей Лазарев, Елена Малышева и многие другие. Кстати, в этот же день Марина отметила и свое 50-летие.

Гости свадьбы

Одним из первых торжество посетил актер Николай Наумов, известный по сериалу «Реальные пацаны». Именно эта картина в свое время прославила и саму Марину.

Николай признался, что пока не знаком со Стефано, но обязательно наверстает упущенное. Кстати, артист сделал и еще одно признание: когда жена сказала ему, что Марина выходит замуж, он не сразу поверил в это. Но теперь увидел все собственными глазами. На свадьбу Николай предусмотрительно принес конверт с деньгами.

Его тезка Николай Басков рассказал, что благодаря новым отношениям Марина стала роскошной женщиной. В ней накопилось столько любви, которая теперь нашла адресата. О счастье коллеги рассказал и Александр Ревва. Он отметил, что актрисе очень повезло, ее отдают в хорошие руки. А такие парни, как Стефано Маджи, на дороге не валяются.

Свадьбу посетила и Елена Малышева, рассказавшая, что принесла в подарок новобрачным сервиз, который легко делится на двоих. По словам теледоктора, Николай Басков выступил на свадьбе как прекрасный тамада.

Стефано Маджи: «Марина – как солнце на сердце»

Но внимание всех гостей, конечно, было приковано к самим новобрачным. Так, журналисты спросили Стефано, чем его покорила Марина Федункив. И темпераментный итальянский мужчина ответил, что Марина – прекрасная женщина с чувством юмора. «Она солнце на сердце», — заключил новобрачный.

На вопрос, куда новоиспеченные супруги отправятся на медовый месяц, Марина Федункив ответила, что пока они не решили этот вопрос. Сейчас же пара наслаждается только текущим моментом. Зал заполнен цветами и подарками, один из которых – это роскошный портрет Марины и Стефано.

Повсюду слышатся поздравления и крики «Горько». Похоже, теперь Марина наконец обрела свое счастье. Вместе с мужем она спела популярную итальянскую песню «Феличита».

Напомним, молодожены познакомились на мероприятии общего друга. Но тогда их сближение еще не произошло. Второй раз будущие супруги встретились в самолете, когда Марина Федункив летела на гастроли на Урал, а Стефано – по своим делам. Актриса начала расспрашивать его об Италии, к которой давно питает нежные чувства. Так общение и завертелось, а потом переросло в роман.

Марина Федункив отметила, что после этих романтических встреч буквально расцвела, помолодела, стала лучше выглядеть. Поскольку актриса не афишировала свои отношения, знакомые терялись в догадках, что же происходит с Мариной. Ее глаза блестят… Счастливым себя чувствовал и Стефано. Теперь же они узаконили свой брак!

Счастья новобрачным желает и Teleprogramma.pro!

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