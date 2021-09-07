«Нельзя быть готовым к потере»: Анна Нетребко не может смириться со смертью отца

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко в эти дни находится в родном городе Краснодаре. На этот раз приезд оперной вокалистки на юг России связан со скорбными обстоятельствами.

Накануне, 6 сентября, скончался отец Анны Нетребко — Юрий Николаевич Нетребко. Ему было почти 87 лет.

Анна Нетребко и ее сестра Наталья уже попрощались с самым близким человеком, похоронив папу на одном из кладбищ Краснодара.

Первым о трагедии, постигшим их семью, поклонникам на своей страничке в Instagram сообщил муж Анны Нетребко, оперный певец Юсиф Эйвазов. А затем уже и сама вокалистка поделилась скорбной вестью, посвятив своему покойному отцу трогательный пост.

«Никогда нельзя быть готовым к потере близкого человека, даже если знаешь, что это все равно произойдет, а тем более, если это твой родной и любимый отец. Папа, спасибо тебе за все! Ты прожил прекрасную долгую и счастливую жизнь! Ты воспитал детей и внуков, которые тебя обожают, у тебя самые лучшие в мире друзья, многих из которых ты уже похоронил. Город Краснодар гордится многочисленными зданиями, построенными по твоим изысканиям! Ты — настоящий пример, каким должен быть русский человек, и я горжусь тобой», — написала Анна Нетребко в микроблоге.

Напомним, мама Анны Нетребко — Лариса Ивановна — скончалась в 2002 году. Певица из-за гастролей не смогла с ней проститься и приехала домой только на девятый день после смерти родного человека.

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