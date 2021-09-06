«Ты стал мне родным»: Эйвазов трогательно поздравил сына Нетребко

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов познакомились в феврале 2014 года на репетиции. Роман развивался стремительно и уже летом влюбленные объявили о помолвке. У оперной певицы подрастал сын Тьяго, которому на тот момент было шесть лет. В этом году ему исполнилось 13. В своем Instagram артист трогательно поздравил Тьяго с днем рождения, вспомнив первую встречу с ним.

«Я пришел в твою жизнь и ты совсем не понимал, почему вдруг чужой дядя появился и стал тебе что-то втирать. Я тоже не совсем понимал, как взять в руки этот хрупкий предмет, не разбив его и не повредив… И у нас получилось. Ты стал мне родным, хоть и не по крови, но больше, чем родным», — написал Эйвазов.

Добавим, 18 сентября свой день рождения отметит и сама Анна Нетребко. Ей исполнится 50 лет.

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