Юлия Барановская призналась, что ее дети не общаются с дочерью Андрея Аршавина и Алисы Казьминой

Юлия Барановская в гражданском браке с Андреем Аршавиным родила троих детей – сыновей Артема и Арсения и дочку Яну. В 2013 году, когда Юлия ждала третьего малыша, Андрей объявил ей, что уходит из семьи.

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Через некоторое время Андрей Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой. В этом браке родилась единственная дочь пары Есения. Сейчас девочке четыре года, ее воспитанием занимается тяжелобольная мама и бабушка. Андрей Аршавин не общается с Есенией и практически не видится со своими детьми от Юлии Барановской.

Как призналась телеведущая, футболист не счел нужным познакомить своих наследников.

Юлия Барановская во время общения с подписчиками откровенно ответила на вопрос, дружат ли ее дети с младшей сводной сестрой.

«Нет, они не знакомы», — поделилась Юлия Барановская.

Кроме этого, она дала понять, что Андрей Аршавин не общается сейчас и с тремя ее наследниками.

«Если ваши дети захотят общаться с Андреем в будущем, вы будете не против их общения?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

«Я никогда не была против общения папы со своими детьми», — подчеркнула Юлия Барановская.

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