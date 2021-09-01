В одной тональности с дочкой: Барановская облачилась в жакет на пуговицах с рукавами-окороками

Юлия Барановская, как и многие другие россияне, не стала пропускать Дня знаний и отметилась вместе с детьми в школе. К своей дочке Яне, которая перешла уже в седьмой класс, она облачилась в монохромный синий костюм, тональность которого совпадала с нарядом наследницы.

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Барановская выбрала костюм брючной группы со скинни и стильным жакетом с деликатной баской, воротником-стойкой, многочисленными пуговицами и рукавами-окороками. К таким рукавам ранее предлагала присмотреться Эвелина Хромченко, поскольку они сейчас в тренде и всегда делают образ более торжественным и женственным. В свое время их очень любила Людмила Гурченко, которая могла себе позволить данную модель, поскольку обладала узкими покатыми плечами.

Напомним, ранее Хромченко не советовала носить наряды с рукавами-окороками дамам с формами, как у пловчих. А вот обладательницам фигуры «груша» к ним явно стоит присмотреться.

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