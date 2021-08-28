«Селинка-малинка с визитом»: Валерия понянчилась с внучкой, устроив джазовое представление

Валерия не так давно вернулась из отпуска. Она провела время с семьей в Европе и даже посетила дачу в Швейцарии. Артистка была в компании мужа Иосифа Пригожина и сына Арсения Шульгина, который был с женой Лианой и дочкой Селин. Потом она успела побывать в Сочи на «Новой волне», где представила новые песни. Однако в этом году артистка все больше времени проводит с семьей.

Не успела Валерия оказаться в Москве, как Шульгин привез ей внучку. Она провела с ней вечер, устроив джазовое представление. Певица была облачена в лосины и футболку. Она усадила кроху себе на коленки. Малышка была облачена в боди в крапинку с рюшами. Она слышала, как поет бабушка, а также наслаждалась музыкой, которую включила артистка. Примечательно, что в этот день сын звезды с женой отпраздновал первую годовщину со дня свадьбы.

«Селинка-малинка с визитом пожаловали. Первое знакомство с джазом прошло успешно», — отметила она.

Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, что девочка похожа на свою бабушку. «Валерия, может вы ей детские русские песенки попоете? По возрасту, так сказать», «На бабулечку внучечка похожа», «Ваша копия! Гены! Красотка, вся в бабулю!», «Как твоему голосу идет петь джаз! Вот бы на такой концерте оказаться!», «Ах, эти сладенькие внучки. Как я вас понимаю. Это счастье», — прокомментировали пост подписчики.

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